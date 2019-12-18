HDP'li Beştaş: "Biz her zaman kayyumun bir darbe olduğunu söyledik" - Son Dakika
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HDP'li Beştaş: "Biz her zaman kayyumun bir darbe olduğunu söyledik"

6 saat önce

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Biz her zaman kayyumun bir darbe olduğunu söyledik.

HDP'li Beştaş:

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Biz her zaman kayyumun bir darbe olduğunu söyledik. Bu darbe aralıksız şekilde devam ediyor." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, demokratik bir ülkede kayyum uygulamalarının yerinin olmadığını savundu.

Demokrasinin temelinin, halk iradesinin temsili olduğunu savunan Beştaş, "Dün de 3 HDP'li belediyeye kayyum atandı ve belediye eş başkanlarımız gözaltına alındı. Biz her zaman kayyumun bir darbe olduğunu söyledik. Bu darbe aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kayyum, hırsızlığı, yolsuzluğu devam ettirme iradesini de ortaya koyuyor. AKP'nin yaptığı, kendi iktidarını garanti altına almaktır." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Seçilme yeterliliğine sahip olmak belediye başkanlığı yürütmek için yeterli değildir" dediğini belirten Beştaş, Soylu'ya kanunları yeniden bir gözden geçirmesi tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.

Soylu'nun, kayyumun ne anlama geldiğini bilmediğini öne süren Beştaş, "Atanmış bir memur olarak yüz binlerce oyla seçilmiş belediye başkanlarını görevden alması zaten başlı başına bir anayasa suçudur. Bizim belediye başkanlarımız suç işledikleri için cezaevlerine alınmıyor, sadece belediye başkanı oldukları için tutuklandılar. Belediye başkanı seçilmeselerdi tutuklanmayacak, haklarında da dava açılmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Siirt, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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