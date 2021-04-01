HDP'li Beştaş, güvenlik soruşturması teklifinin maddelerine geçilmesinin oylama sonucunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP'li Beştaş, güvenlik soruşturması teklifinin maddelerine geçilmesinin oylama sonucunu değerlendirdi Açıklaması

01.04.2021 12:13
HDP'li Beştaş, güvenlik soruşturması teklifinin maddelerine geçilmesinin oylama sonucunu değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurulu'nda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesinin kabul edilmemesine ilişkin itirazları değerlendirirken, "Oylama sonucu sabittir, nettir ve tabii ki resmidir.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurulu'nda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesinin kabul edilmemesine ilişkin itirazları değerlendirirken, "Oylama sonucu sabittir, nettir ve tabii ki resmidir. Kanun teklifi reddedildiği için bunun dışında hiçbir tartışma olamaz." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulu'nda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin maddelerine geçilmesinin kabul edilmediğini anımsattı.

Başkanlık Divanı'nın, iki katip üye bir de başkanvekilinden oluştuğunu belirten Beştaş, söz konusu oylamada iki katip üyenin de hiçbir itirazının olmadığını kaydetti.

Yapılan oylama sonucunu, Meclis Başkanlık Divanı ve Başkanvekilinin, "kabul edilmemiştir" şeklinde ilan ettiğini hatırlatan Beştaş, "Oylama sonucu sabittir, nettir ve tabii ki resmidir. Kanun teklifi reddedildiği için bunun dışında hiçbir tartışma olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Sonrasında oylamayı geçersiz saymak için bazı girişimler olduğunu savunan ve bugün saat 12.00'de Meclis Başkanlık Divanı'nın konuya ilişkin toplantıya çağrıldığını anımsatan Beştaş, "Meclis Başkanlık Divanı, kendi çoğunluğuna dayanarak, yapılan oylamayı geçersiz kabul etmek için Genel Kurul'da tekrar gündeme getirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Bu durumun İçtüzük hükümlerine aykırı olduğunu iddia eden Beştaş, "Çünkü, ortada herhangi bir itiraz yok. Sonradan ortaya çıkan bir itiraz ya da gerekçe söz konusu değil. Reddedilmiş bir oylama tekrar katiyen gerçekleştirilemez, birleşim yenilenemez ve bunun yolu kapalıdır. Böyle bir usul de yoktur." ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünkü oylamada muhalefet partilerinin demokratik iradesi açıkça galip gelmiştir. Maç 90 dakikadır. 91-95 dakika değildir. Bu 90 dakikada gol oldu. Bitti. Gol olduktan sonra bunu şimdi 'ofsayt' diye bozmaya çalışan bir akılla karşı karşıyayız. Bunu kabul etmiyoruz. Kesinlikle maçı kurallarına göre oynadık ve şimdi atılan golü iptal etmeye çalışıyorlar. Bir çocuk oyunu bile olsa yani herhangi bir oyun bile olsa 'bunu yapan mızıkçı, oyun bozan' derler. Şu anda AKP ve MHP, mızıkçılık, oyun bozanlık yapıyor, oyunun kurallarını reddediyor. Kendi aleyhine bir sonuç çıktığı için demokrasinin gereği olan bu iradeyi kabul etmiyor ve etmemekte direniyor.

31 Mart seçimlerinde 'ben seçimi kazanamadım, yeniliyorum, tekrar seçim yapacağım' diyen zihniyet bugün Güvenlik Soruşturması Yasası'nda da 'ben kaybettim, ilan edilen, netleşen, Meclis TV'nin yayınladığı, tutanaklara geçen sonucu kabul etmiyorum' demekte. Biz bunu kabul etmeyeceğiz."

Halkların Demokratik Partisi, Güvenlik Soruşturması, oyunlar, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Beştaş, güvenlik soruşturması teklifinin maddelerine geçilmesinin oylama sonucunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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