HDP'li Beştaş, karantina süresini geçirmeden TBMM'deki oturuma katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP'li Beştaş, karantina süresini geçirmeden TBMM'deki oturuma katıldı - Son Dakika

HDP'li Beştaş, karantina süresini geçirmeden TBMM'deki oturuma katıldı

6 saat önce

Almanya'dan 8 Mart'ta dönen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, karantina süresini geçirmeden TBMM'deki oturuma katıldı.

HDP'li Beştaş, karantina süresini geçirmeden TBMM'deki oturuma katıldı, System.String[]

Almanya'dan 8 Mart'ta dönen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, karantina süresini geçirmeden TBMM'deki oturuma katıldı.


TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'a başarılar dileyerek, "Sosyal medyadan yaptığımız takipler çerçevesinde 8 Mart'ta zannediyorum Almanya'dan döndüler ve normal şartlarda karantina süresi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.


Beştaş ise, "Ben Almanya'ya gittim, doğru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle. Gelişte havaalanında da gerekli kontroller yapıldı, hiçbir sıkıntım da yok, sağlığım gayet iyi. Eğer bir sıkıntı olsaydı, zaten kendi arkadaşlarımı ve toplumu asla tehlikeye düşürecek bir tutumda bulunmazdım. Yani bunu üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim." - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Almanya, 8 Mart, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:41 Kaynak: İHA
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