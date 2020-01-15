HDP'li Beştaş: "Kayyum atanmasının kendisi zaten bir gasp, darbe niteliğinde" - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP'li Beştaş: 'Kayyum atanmasının kendisi zaten bir gasp, darbe niteliğinde' - Son Dakika

HDP'li Beştaş: "Kayyum atanmasının kendisi zaten bir gasp, darbe niteliğinde"

6 saat önce

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Kayyum atanmasının kendisi zaten bir gasp, darbe niteliğinde.

HDP'li Beştaş:

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Kayyum atanmasının kendisi zaten bir gasp, darbe niteliğinde. Çünkü halkın oylarıyla seçilen, milyonlarca oy alan belediye başkanlarımız tutuklanıyor, rehin alınıyor, başka cezaevlerine gönderiliyor." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı belediyelere yönelik kayyum görevlendirmelerine ilişkin ilk günden itibaren açıklamalar yaptıklarını anımsatarak, "Kayyum atanmasının kendisi zaten bir gasp, darbe niteliğinde. Çünkü halkın oylarıyla seçilen, milyonlarca oy alan belediye başkanlarımız tutuklanıyor, rehin alınıyor, başka cezaevlerine gönderiliyor." diye konuştu.

Görevlendirilen kayyumların, kamu kaynaklarını kendi ve çevresinin kalkınması için kullandığını öne süren Beştaş, kayyumların, işçilerin işine son verdiğini, bunlardan birisinin de HDP'nin 5 Haziran 2015'te Diyarbakır'daki mitinginde düzenlenen saldırıda yaralanan Lisa Çalan olduğunu söyledi.

Lisa Çalan'ın saldırıda iki ayağını kaybettiğini anımsatan Beştaş, "Çalan ile birlikte sekiz tiyatro ve müzik çalışanının işine son verildi. Bu konuda valilik ile belediye arasında da garip bir çelişki var. Valilik, 'işe gelmediği için işine son verildi' diyor ama belediye, 'ihtiyacımız yok' diyor. Bu da ne kadar keyfi davrandıklarını ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Çalan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Beştaş, şunları kaydetti:

"Lisa Çalan'ın durumu ve yaşadıkları, mağdurların bir kez değil defalarca mağdur edildiklerini, yok sayıldıklarını gösteren resimdir. Lisa'nın maruz bırakıldığı hayat ortadayken mağduriyetlerine yeni mağduriyetlerin eklenmesi katiyen kabul edilemez. Lisa örneğinden hareketle devletin sorumluluklarını yerine getirmesi için bir çağrıda bulunuyoruz. Haksız ve hukuksuz bir şekilde keyfi bir tutumla işten çıkarılan Lisa Çalan ve kendisiyle birlikte işten atılanların işe iadesi ve tedavi süreçlerinin devlet tarafından karşılanması zorunludur."

Halkların Demokratik Partisi, Kayyum, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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