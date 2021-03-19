HDP'li Bülbül'den kapatma davasına eleştiri - Son Dakika

ANTALYA Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, HDP'ye kapatma davası ile Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında konuşan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "Yargıtay Başsavcısı kapatma davası açmakla suç işlemiştir" dedi.

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, HDP'ye kapatma davası ile Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin Attalos Heykeli önünde basın açıklaması yaptı. 'Halkın iradesi gasp edilemez,' yazılı pankart açan Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri adına açıklama metnini Semra Yeşilyurt okudu. Yeşilyurt, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin, insan hakları savunucularını baskı altına alma çabası olduğunu öne sürdü. Vekilliğin düşürülmesinin Gergerlioğlu'nu seçen halkın iradesine saldırı olduğunu iddia eden Semra Yeşilyurt, "Gergerlioğlu hiç kimse arasında ayrım yapmadan yürüttüğü kararlı ve dirençli insan hakları mücadelesiyle toplumun tüm kesimlerinin saygısını kazanmıştır. Milletvekilliğinin düşürülmesi halkın iradesini yok saymaktır" dedi.

HDP'ye yönelik kapatma davasını da eleştiren Yeşilyurt, şunları söyledi: "Ülkemiz kapatılan parti mezarlığına bir yenisinin eklenmesini hak etmemektedir. Bu adım Kürt sorununun demokratik yollarla çözümüne, barış içinde bir arada yaşam zeminlerine de büyük bir darbe vuracak, çözümsüzlüğü, toplumda etnik temelde bölünmeyi derinleştirmeye hizmet edecektir."İnsan Hakları Derneği (İHD) adına açıklamayı okuyan Deniz Yıldırım da İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan 'ın gözaltına alınmasını eleştirdi, serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Basın açıklamasında yer alan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ise açıklamasında Türkdoğan'ın gözaltına alınmasına, HDP'ye ilişkin kapatma davasına ve Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini eleştirdi, "Yargıtay Başsavcısı kapatma davası açmakla suç işlemiştir" ifadelerini kullandı.