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HDP'li Buldan'ın mahkemeye hakaret soruşturması dosyası Ankara'ya gönderildi - Son Dakika

HDP'li Buldan'ın mahkemeye hakaret soruşturması dosyası Ankara'ya gönderildi

31.01.2022 16:22
HDP'li Buldan'ın mahkemeye hakaret soruşturması dosyası Ankara'ya gönderildi

İZMİR'de HDP İl Başkanlığı'na düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davanın ilk duruşmasında, mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında başlatılan soruşturma dosyası, Ankara...

İZMİR'de HDP İl Başkanlığı'na düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davanın ilk duruşmasında, mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında başlatılan soruşturma dosyası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Olay, geçen yıl 17 Haziran'da, Konak ilçesindeki Şair Eşref Bulvarı'nda meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Gencer, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Onur Gencer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis cezası istemiyle İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın geçen yıl 29 Aralık'ta görülen ilk duruşmasında, mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada, Buldan'ın salonda çekilen ve sosyal medyada da yayınlanan görüntülerine yer verildi. Hazırlanan dosya, yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.


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Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Hakaret, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP'li Buldan'ın mahkemeye hakaret soruşturması dosyası Ankara'ya gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Buldan'ın mahkemeye hakaret soruşturması dosyası Ankara'ya gönderildi - Son Dakika
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