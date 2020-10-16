HDP'li Büyükşehir Belediye meclis üyesi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesinin HDP'li meclis üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 10 gün önce düzenlenen operasyonda aralarında Büyükşehir Belediyesinin HDP'li Meclis Üyesi İ.K.'nın da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken İ.K. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA