HDP'li Çepni: "Hiçbir katliam, cinayet bizi bu özgürlük mücadelesinden vazgeçiremez" - Son Dakika

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, partisinin İzmir il binasına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin "Hiçbir katliam, cinayet bizi bu özgürlük mücadelesinden vazgeçiremez." dedi.

Çepni, bazı HDP'li milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de partisinin çalışanı Deniz Poyraz'ın "vahşice katledildiğini" söyledi.

"Bu katliama bir devlet politikası sonucunda gelindiğini" iddia eden Çepni, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, devletten aldığı emirle cinayeti işlediğini ileri sürdü.

HDP'li Çepni, HDP İzmir il binası önünde polis çadırı bulunduğunu ve daha önceden kaldırılmasını talep ettiklerini belirterek, "Ne hikmetse, parti binamıza giren sinekleri bile kontrol eden, kayıt altına alan polis, bu katili girerken göremiyor. Görmezden geliyor. Çünkü 'Abiciğim.' diye karşılayan polislerden bahsediyoruz. Çünkü birisi üniforma giymiş, birisi giymemiş. Aralarındaki fark başka bir şey değil, bu kadar basit. Bunu ilk defa yaşamıyoruz, Ogün Samast'tan da bunu biliyoruz." sözlerini sarf etti.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Deniz Poyraz'ı hedef gösterdiğini, Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu olaydaki suçlarını kabul ettiklerini" iddia eden Çepni, "Hiçbir katliam, cinayet bizi bu özgürlük mücadelesinden vazgeçiremez. Korkmakta haklılar, uykularının kaçması çok normal çünkü Deniz Gezmiş'lerden Deniz Poyraz'lara Deniz'leşmeye devam edeceğiz. Ellerimiz katillerin yakasında olmaya devam edecek. Deniz Poyraz onurumuzdur, HDP Deniz'dir. Denizlerin yolunda mücadeleyi mutlaka sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.