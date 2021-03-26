HDP'li Çepni: "Pandemi koşullarında sıkıntı çekmeyen tek bir halk kesimi yok" - Son Dakika

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "Pandemi koşullarında sıkıntı çekmeyen tek bir halk kesimi yok." dedi.

Çepni, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, açlık sınırının 2 bin 718 lira, yoksulluk sınırının ise 8 bin 856 lira olduğunu söyledi.

Geniş tabanlı işsizlik sayısının 20 milyona yaklaştığını, istihdam oranında büyük düşüş yaşandığını ileri süren Çepni, "Bu oranlar pandemi koşullarında ortaya çıkmıştır. Pandemi koşullarında sıkıntı çekmeyen tek bir halk kesimi yoktur. Bu süreçte kazanan, şirketler ve sermaye grupları oldu." diye konuştu.

Çepni, AK Parti'nin gerçekleştirdiği kongrelere işaret ederek "Bu kongrelere bakıldığında, sokakta maskesi çenesinde olduğu için ya da maskesiz dolaştığı için binlerce lira ceza kesilen vatandaşlar akla geliyor. Ne hikmetse bu pandemi AKP'nin kongrelerinde dolaşmıyor. Bu trajikomik bir tablodur, halkla alay edilen bir tablodur. Çoğunluğu maskesiz şekilde binlerce insan kongrelerde serbestçe dolaşırken durumu bozuk olan insanlar sokakta maske takmadılar diye binlerce lira cezai işleme maruz kaldı." ifadelerini kullandı.