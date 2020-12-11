HDP'li Çepni, seyyar satıcıların salgın dönemi desteklerinden yararlanmak istediklerini söyledi - Son Dakika

HDP'li Çepni, seyyar satıcıların salgın dönemi desteklerinden yararlanmak istediklerini söyledi

11.12.2020 18:21
HDP'li Çepni, seyyar satıcıların salgın dönemi desteklerinden yararlanmak istediklerini söyledi, System.String[]

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, seyyar satıcıların da salgın dönemi desteklerinden yararlanmak istediklerini bildirdi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, seyyar satıcıların da salgın dönemi desteklerinden yararlanmak istediklerini bildirdi.

Çepni, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de seyyar satıcıların sayısının 6 milyondan fazla olduğunu ve bu sayının gittikçe arttığını söyledi.

İnsanların aç kalmamak için bir şeyler yapmaya çalıştığını belirten Çepni, "Sokak ekonomisinde çalışan seyyar esnafımızın yıllık 374 milyar liralık ticaret hacmi var. 6 milyonluk istihdam hacmiyle her 9 düzenli çalışana karşılık 2 seyyar satıcı güvencesiz koşullarda çalışıyorlar." dedi.

Yüzde 99'u kayıt dışı olan seyyar esnaf ve sanatkarların salgın döneminde ne destek ne de kredilerden faydalandığını dile getiren Çepni, seyyar satıcıların da bu desteklerden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Çepni, "Seyyar satıcılar, bu ülkede görünmeyen emektir. Herkesin hemen yanı başında olmalarına rağmen yok sayılanlar onlar. Dar gelirli ve yoksullar, kolay erişimi ve ucuzluğu nedeniyle seyyar satıcıları tercih ediyorlar. Bu durum, seyyar satıcılık sektörünün, sokak ekonomisinin hacmini genişletip, büyütüyor." diye konuştu.

Milli Piyango gezici bayilerinin büyük çoğunluğunun da sabit iş bulamayanlardan, ikinci gelire mecbur bırakılan emeklilerden, engellilerden ve ev emekçisi kadınlardan oluştuğunu belirten Çepni, "Zaten yıl ortalamasında bir asgari ücret dahi alamayan seyyar bayiler, Milli Piyango'nun devri ile internet üzerinden kumarı tercih edip seyyar bayi emekçilerini işinden edip, tümüyle açlığa mahkum etmiş oluyorlar." değerlendirmesini yaptı.

İzmir Seyyar Satıcılar Derneğinin, söz konusu koşulların düzeltilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüğünü aktaran Çepni, seyyar satıcıların "Oda ve birlik kurma olanağı verilmesi, sosyal güvence, cezalar silinmesi, koşulsuz en az 5 bin lira mali destek" beklediklerini kaydetti.

Halkların Demokratik Partisi, Seyyar Satıcı, Seyyar, Çepni, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Çepni, seyyar satıcıların salgın dönemi desteklerinden yararlanmak istediklerini söyledi - Son Dakika


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