HDP'li Coşkun: "Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var" - Son Dakika

HDP'li Coşkun: "Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var"

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, "Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var. Ülkede ne zamanki olağanüstü bir süreç yaşansa iktidarın hedeflerinden biri gazeteciler olmaktadır.

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, " Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var. Ülkede ne zamanki olağanüstü bir süreç yaşansa iktidarın hedeflerinden biri gazeteciler olmaktadır." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu

Coşkun, Mecliste düzenlediği basın toplantısında nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan, "Basın Hak İhlalleri Raporunu" açıkladı.

Gazetecilerin üzerindeki baskıların raporlara sığacak kadar dönemsel olmadığını dile getiren Coşkun, "Bizim elimizde olan sadece gerçeğin bir boyutudur. Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var. Ülkede ne zamanki olağanüstü bir süreç yaşansa iktidarın hedeflerinden biri gazeteciler olmaktadır." görüşünü savundu.

Gazeteciler hakkında özellikle nisan ayında soruşturmaların had safhaya ulaştığını öne süren Coşkun, nisan, mayıs ve haziran aylarında 16 gazetecinin gözaltına alındığını ve bunlardan beşinin tutuklandığını söyledi. Coşkun, "Bu gazeteciler sadece mesleklerini yapıyorlardı. Yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında 21 ayrı soruşturma açıldı." dedi.

Coşkun, koronavirüs nedeniyle nisan ve mayısta onlarca gazetecinin davasının görülmeden ertelendiğini, haziranda duruşmaların başlamasıyla dört gazeteciye 5 yıl 20 gün hapis cezası verildiğini, 32 davada ise 66 gazetecinin yargılandığını ifade etti.

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:03 Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Coşkun: 'Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var' - Son Dakika

Son Dakika

00:19 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır 23:55 Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:35 Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
00:19
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
23:55
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
23:35
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 00:42:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP'li Coşkun: "Türkiye'de gazetecilere yönelik sistematik bir saldırı var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]