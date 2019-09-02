HDP'li Demirtaş'a tahliye kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu ana davada tahliye kararı verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütü yöneticiliği" suçları da dahil olmak üzere, çeşitli suçlardan yargılandığı davada Demirtaş'ın savunmasını tamamladığı gerekçesiyle tahliye kararı verildi. Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile telekonferansla bağlantı kuruldu. Demirtaş'ın avukatları ise duruşmaya katılmadı. Duruşmaya telekonferansla bağlanan Demirtaş, avukatlarının hazır olmadığını söyleyerek, savunmasını hazırlayabilmesi için süre verilmesini talep etti. Mahkeme heyetinin müzakeresi sonrasında ara kararını açıklayan heyet, Demirtaş'ın avukatlarının neden göstermeden mazeret dilekçesi verdikleri gerekçesiyle talebin kabul edilmediğini ve henüz savunma yapılmayan 4'üncü, 5'inci, 8'inci ve 11'inci fezlekeler hakkında davanın sürüncemede bırakılmaması adına sanığın savunmasını yapmış sayılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, Demirtaş'ın savunmasını yapmış olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine oy birliğiyle karar verdi. Ancak Demirtaş, daha önce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl 8 ay hapse mahkum edilmişti. Karar, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunmuştu. Bundan dolayı Demirtaş, cezaevinde kalmaya devam edecek. Mahkeme heyeti ise davanın görülmesine 7 - 8 - 9 Ocak 2020 tarihinde devam edileceğini bildirdi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)