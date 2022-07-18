Hdp'li Deniz Poyraz Cinayetine İlişkin Yargılamanın Dördüncü Duruşması Başladı. - Son Dakika
Üye Girişi

Hdp'li Deniz Poyraz Cinayetine İlişkin Yargılamanın Dördüncü Duruşması Başladı.

18.07.2022 12:59

HDP İzmir İl Başkanlığı binasında Deniz Poyraz’ı öldüren Onur Gencer’in yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı. HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, duruşma öncesinde; “Elini kolunu sallaya sallaya tam 115 kez keşif yapan bir katile engel olmayan zihniyet aslında cinayetin ortağıdır. İltisak mı arıyorsunuz, onlarca iltisak var, işte ortada. Bu suçlardan kaçamayacaksınız” açıklamasını yaptı.

HDP İzmir İl Başkanlığı binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı. HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, duruşma öncesinde; "Elini kolunu sallaya sallaya tam 115 kez keşif yapan bir katile engel olmayan zihniyet aslında cinayetin ortağıdır. İltisak mı arıyorsunuz, onlarca iltisak var, işte ortada. Bu suçlardan kaçamayacaksınız" açıklamasını yaptı.

Geçen yıl 17 Haziran'da, İzmir'in Çankaya semtindeki HDP il binasında partili Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer'in, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öncesinde, Bayraklı'daki İzmir Adliyesi önünde gergin anlar yaşandı.

Duruşma başladığı sırada elinde silahla adliye önüne gelen bir şahıs, HDP'lileri tehdit etti. "Solcular nerede, öldüreceğim onları" dediği öne sürülen şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan kişinin, bir süre önce eşinden ayrıldığı ve çocuklarını göremediği için bunalıma girdiği, çevresindekilere de adliye önünde intihar edeceğini söylediği iddia edildi.

Bu gerginlik öncesinde; HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu adliye önünde açıklama yaptı.

HDP İzmir Milletvekilimiz Serpil Kemalbay, Deniz Poyraz duruşmasının "adalet fiyaskosuna dönüştüğünü" belirtirken, "Bundan önceki duruşmalarda olduğu gibi bugün de yine burada adaletin sağlanamayacağına dair derin kuşkularımız var" dedi.

"Onur Gencer'in katliamda kullanılan zavallı biri olduğunu" söyleyen Kemalbay, "Onun arkasındaki güçler, bu alçak katilin sırtını sıvazlamaya devam ediyor. Alçak fail, katil içeride; annemize, babamıza, ailemize, partimize, milletvekillerimize yönelik saldırgan tutumunu sergilemeye devam ediyor. Sırtının sıvazlanmasından aldığı güçle, mahkeme heyetine hakaret edebilme ve tehdit edebilme cüretini gösterebiliyor" diye konuştu.

HDP Van Milletvekilimiz Sezai Temelli ise şunları söyledi:

"Aslında burada bir adalet arayışı yok, tam tersine büyük bir adaletsizliğin üstünün örtülmesi var. Evet, çok büyük bir adaletsizlik var, bu topraklarda. Yüz yılı aşkın bir süredir Kürt düşmanlığını dayatan ayrımcılık, nefret söylemiyle toplumu adeta ayrımcılığa tabi kılan bu zihniyet burada, yaratmış olduğu adaletsizliğin üstünü yine örtme çabasında. Elini kolunu sallaya sallaya tam 115 kez keşif yapan bir katile engel olmayan zihniyet aslında cinayetin ortağıdır. İltisak mı arıyorsunuz, onlarca iltisak var, işte ortada. Ama sanki münferit olaymış gibi, önümüze bu davayı getirip koyuyorlar. Esas o büyük suçlarını bir kez daha gizlemeye çalışıyorlar. Bu suçlardan kaçamayacaksınız."

TANRIKULU: AKP DERİN DEVLETİN KENDİSİ OLDU

CHP milletvekili Tanrıkulu ise şunları söyledi:

"Bu cinayet, canı sıkılan birinin, bugün de bu eylemi yapayım dediği bir katliam değil. Katliamda üç aşamaya bakmak lazım. Cinayet öncesi aşama, cinayet sırasında güvenlik güçlerinin tutumu ve cinayetten sonra yargının tutumu. Bu üç aşamaya baktığımızda bu cinayetin, derin devletin derin ilişkileriyle şekillendiği açık bir şekilde ortada. 115 kez keşif yapılmış, binanın önünde karakol var ama bir şey yapılmamış. Cinayetten önce nefret söylemleri, kapatma davası; böyle bir cinayetin siyasal, fikri zeminini hazırladı.

Bu katile 'görevini yerine getiren vatansever' muamelesi yapıldı. Hem müdahale edilmedi hem de müdahaleden sonra el bebek gül bebek ağırlandı neredeyse. Bu ortamda bir sosyal medya paylaşımı yaparsanız 4-5-6 gün gözaltında kalırsınız. Sadece ve sadece 24 saat gözaltında kaldı. Hiçbir ilişkisi araştırılmadı. ve getirildi bu adliyeye, tutuklandı. Savcılık tarafından soruşturma yapılmadan, ilişkileri değerlendirilmeden, araştırılmadan bir iddianame ile tek başına dava açıldı.

Bu tablo bize şunu gösteriyor. Bu ilişkilerin sosyal ortağı ve siyasal sahibi AKP'dir. AKP işkenceden, kötü muameleden uzak bir ortam yaratacağı iddiasıyla iktidara geldi ama derin devlet kendisini teslim aldı, sonra derin devletin sahibi kendisi oldu. Bu cinayetlerden ve kendisinden önce işlenen katliam davalarının beraatle sonuçlandırılmasından AKP sorumludur. Bu hesabı sandıkta soracağız, sandıktan sonra da bu katliamların hesabını yeniden soracağız, helalleşmeyeceğiz."

YORUMLAR
500
Kani Beko: Ölüm Gemisinin İzmir'e Gelmesini İstemiyoruz Kani Beko: Ölüm Gemisinin İzmir'e Gelmesini İstemiyoruz HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI 4'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA HDP BİNASINDAKİ CİNAYETİN SANIĞI 4'ÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA
Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Deniz Poyraz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hdp'li Deniz Poyraz Cinayetine İlişkin Yargılamanın Dördüncü Duruşması Başladı. - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:03 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor
12:51 Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor
12:34 Balkonda oyun oynayan 9 aylık bebek, 5. kattan düştü!
12:26 Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
12:09 Pişkinliğin bu kadarına pes! Kadın polisi taciz edip, o anları da sosyal medyadan paylaştılar
12:05 Yılan ihbarına giden yılan uzmanından hayati uyarılar! Daha da artacak
12:03 Hadise ve Murda dans performansıyla izleyiciyi ikiye böldü!
12:01 Yıldız beyzbol oyuncusu Soto, 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini reddetti!
11:57 Dolar kurunda son durum! Analistlere göre, ABD'deki resesyon ve enflasyon sorunu nedeniyle oynaklık devam edecek
11:55 İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 13:25:10. #1.13#
SON DAKİKA: Hdp'li Deniz Poyraz Cinayetine İlişkin Yargılamanın Dördüncü Duruşması Başladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement