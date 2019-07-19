HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kararları protesto edildi
28 dakika önce
Diyarbakır'da HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nin cami yapımı için belirlenen alanların imar planı değişikliği ve merkez Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye terör suçlusunun adını verme kararına tepki gösterdi.
Diyarbakır
'da HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nin cami yapımı için belirlenen alanların imar planı değişikliği ve merkez Sur
ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye terör suçlusunun adını verme kararına tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:12
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