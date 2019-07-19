Son Dakika Haberleri: HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kararları protesto edildi
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HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kararları protesto edildi

28 dakika önce

Diyarbakır'da HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nin cami yapımı için belirlenen alanların imar planı değişikliği ve merkez Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye terör suçlusunun adını verme kararına tepki gösterdi.

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kararları protesto edildi, System.String[]
Diyarbakır'da HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nin cami yapımı için belirlenen alanların imar planı değişikliği ve merkez Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye terör suçlusunun adını verme kararına tepki gösterdi.
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:12 
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