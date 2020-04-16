HDP'li Eğil Belediye Başkanının tutuklanması evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa HDP'li Eğil Belediye Başkanının tutuklanması evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti - Son Dakika

HDP'li Eğil Belediye Başkanının tutuklanması evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti

6 saat önce

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Zekiye Bozak, dağa kaçırılan kardeşi Süleyman Çetinkaya'nın en son Eğil Belediyesinde görüldüğünü kaydederek, "Kardeşim içeride görüşmesi bittikten sonra ayrılmış ve daha sonra ertesi gün kandırılarak dağa götürülmüştü.

HDP'li Eğil Belediye Başkanının tutuklanması evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti, System.String[]

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Zekiye Bozak, dağa kaçırılan kardeşi Süleyman Çetinkaya'nın en son Eğil Belediyesinde görüldüğünü kaydederek, "Kardeşim içeride görüşmesi bittikten sonra ayrılmış ve daha sonra ertesi gün kandırılarak dağa götürülmüştü. Kardeşim Süleyman Çetinkaya bizzat Mustafa Akkul tarafından aracılık edilerek dağa götürüldü. Allah belalarını yavaş yavaş veriyor" dedi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılmasının ardından 3 Eylül 2019'da çeşitli kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'un terör örgütü üyeliğinden tutuklanması en çok evlat nöbetindeki Süleyman Çetinkaya'nın yakınlarını mutlu etti. 30 Ağustos 2019'da kandırılarak dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın en son Eğil Belediyesine girişte görüldüğünü kaydeden ablası Zekiye Bozak, "Kardeşim dağa kaçırılmadan önce HDP'li Eğil Belediyesi eski Başkanı Mustafa Akkul ile bir saat görüşmede bulunmuştu. Kardeşim içeride görüşmesi bittikten sonra ayrılmış ve daha sonra ertesi gün kandırılarak dağa götürülmüştü. Kardeşim Süleyman Çetinkaya bizzat Mustafa Akkul tarafından aracılık edilerek dağa götürüldü. Biz kardeşimin kaçırılmasından sonra buraya geldik yani HDP il binasına, burada şahıslarda babama hakaret ettiler ve babama 'Kim oğlunu dağa götürmüşse Allah belasını versin' dediler, olaydan sonra gerçekten Allah belalarını veriyor yavaş yavaş" dedi. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Çetinkaya, Diyarbakır, Eğil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:13 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki Lütfiye, yardım bekliyor Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı Gözlerine kestirdikleri köpeğe pusu kuran kurtlar, diğer köpeklerin devreye girmesi ile korkup kaçtı İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını keserek öldürdü Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı         
19:02
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı         
18:59
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı         
18:22
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun         
16:22
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:18
Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 20:02:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP'li Eğil Belediye Başkanının tutuklanması evlat nöbetindeki aileleri mutlu etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]