HDP'li Eksik'ten Metzamor Nükleer Santrali tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP'li Eksik'ten Metzamor Nükleer Santrali tepkisi Açıklaması - Son Dakika

HDP'li Eksik'ten Metzamor Nükleer Santrali tepkisi Açıklaması

6 saat önce

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Ermenistan'daki Metzamor Nükleer Santrali'nin, o çevredeki insanların yaşamını ciddi anlamda tehlikeye soktuğunu söyledi.

HDP'li Eksik'ten Metzamor Nükleer Santrali tepkisi Açıklaması, System.String[]

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Ermenistan'daki Metzamor Nükleer Santrali'nin, o çevredeki insanların yaşamını ciddi anlamda tehlikeye soktuğunu söyledi.

Eksik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Iğdır'ın çok verimli topraklara sahip olduğunu ifade etti.

Iğdır'ın son yıllarda büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu belirten Eksik, en önemli sorunlardan birisinin de Ermenistan'daki Metzamor Nükleer Santrali olduğunu dile getirdi.

Santralin Iğdır'a 16 kilometre uzaklıkta olduğuna dikkati çeken Eksik, santralin çok ilkel bir teknolojiyle kurulduğunu ve hiçbir güvenlik sağlamadığının altını çizdi.

Metzamor Nükleer Santrali'nin bir dönem kapatıldığını ancak daha sonra tekrardan açıldığını anımsatan Eksik, "Metzamor Nükleer Santrali, o çevredeki insanların yaşamını ciddi anlamda tehlikeye sokuyor." dedi.

Eksik, santralin ömrünü tamamladığını ifade ederek, kapatılması gerektiğini vurguladı.

Iğdır'ın sağlık alanında da ciddi sorunlar yaşadığını savunan Eksik, çok sayıda kanser vakası olmasına rağmen yeterli düzeyde tedavi olanağı bulunmadığı için vatandaşların çevre illere veya büyükşehirlere gitmek zorunda kaldığını anlattı.

Halkların Demokratik Partisi, Ermenistan, Iğdır, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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