Son Dakika Haberleri: HDP' li Erciş Belediyesi' ne Kaymakam Mehmetbeyoğlu görevlendirildi
Son Dakika Güncel HDP' li Erciş Belediyesi' ne Kaymakam Mehmetbeyoğlu görevlendirildi

HDP' li Erciş Belediyesi' ne Kaymakam Mehmetbeyoğlu görevlendirildi

35 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılıp gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.

HDP' li Erciş Belediyesi' ne Kaymakam Mehmetbeyoğlu görevlendirildi, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılıp gözaltına alınan  HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.


Halkların Demokratik Partisi, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:20 Kaynak: DHA
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