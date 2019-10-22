HDP' li Erciş Belediyesi' ne Kaymakam Mehmetbeyoğlu görevlendirildi

VAN Valiliği, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltı süreci devam eden Erciş Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin'in görevden uzaklaştırtıldığını, yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri, 15 Ekim'de Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin ve 13 Belediye Meclis üyesinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Çetin ile birlikte 14 meclis üyesi gözaltına alındı. Çetin ve beraberindeki Belediye Meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 10 belediye meclis üyesi, dün akşam çıkarıldıkları mahkemece 'terör örgütüne üye olmak', 'PKK/KCK'ya elaman kazandırmak' suçlarından tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne gönderilirken, Çetin ve beraberindeki 4 meclis üyesinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları hala devam ediyor. Gözaltı süreci devam eden Belediye Başkanı Çetin'in yerine, İçişleri Bakanlığı kararınca Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu görevlendirilirken, polisin sabah saatlerinden itibaren belediye binasında yaptığı aramalar hala devam ediyor.

Konu ile ilgili Van Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin hakkında Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından Van 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılama süreci, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma süreci devam ederken adı geçen şahıs Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ' suçundan devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olup, gözaltı süreci devam etmektedir. Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, hakkında devam eden adli işlemleri ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2019/1319 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılması¸; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu Erciş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."