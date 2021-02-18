HDP'li Erol Katırcıoğlu: "Zamlar esas itibarıyla hayatı daha da çekilmez hale getiriyor" - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, ekonomide işlerin iyi gitmediğini kaydederek, "1 Ocak'tan itibaren çeşitli mal ve hizmetlere yapılan zamlar esas itibarıyla hayatı daha da çekilmez hale getiriyor." dedi.

Katırcıoğlu, "HDP Ekonomi Komisyonu" üyesi milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ekonomide yaşanan sorunların önemli bir kısmının, siyasetteki sorunların yansıması olarak ortaya çıktığını söyledi.

Ekonomide işlerin iyi gitmediğini savunan Katırcıoğlu, "1 Ocak'tan itibaren çeşitli mal ve hizmetlere yapılan zamlar esas itibarıyla hayatı daha da çekilmez hale getiriyor. Pandeminin katkısını da dikkate aldığımızda gerçekten insanlarımız zor durumdalar." diye konuştu.

Erol Katırcıoğlu, ekonomiyle ilgili alınan kararların yanlışlığının, Türk ekonomisinin, geçmişe kıyasla kötü bir performans göstermesine sebep olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girdiğinden bu yana çeşitli ürün fiyatlarının nasıl değiştiğine baktıklarında hemen hemen birçok üründe yüzde 100'ün üzerinde artışların söz konusu olduğunu aktaran Katırcıoğlu, "Bu artışların, üç yıl boyunca gelirlerdeki artışlardan çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani üç yıllık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, esasında Türkiye halkının gelirlerini düşüren bir etki üretmiştir." ifadesini kullandı.

Katırcıoğlu, enflasyon rakamlarının, açıklananın çok daha üstünde olduğunu da dile getirdi.