HDP'li Ersoy, kadınların karşılaştığı şiddeti ortadan kaldıracak adımlar atılmasını istedi - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, iktidarın, kadınların karşılaştığı şiddet ve eşitsizliği ortadan kaldıracak adımlar atması gerektiğini söyledi.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından yaklaşık 2 ay geçtiğini anımsatarak, kadınların yaşadığı sorunlara değindi.

Oya Ersoy, sadece 28 Nisan -25 Mayıs tarihleri arasında 22 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararından bugüne kadar ise 54 kadının erkek şiddetiyle katledildiğini savundu.

İstanbul Sözleşmesi'nin, kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmayı hedeflediğini öne süren Ersoy, iktidarın kadınların karşılaştığı şiddet ve eşitsizliği ortadan kaldıracak adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Ersoy, kadınların haklarını kolay kazanmadıklarını, bu nedenle de İstanbul Sözleşmesi'nden de haklarından da asla vazgeçmeyeceğini belirtti.