HDP'li Ersoy: "Türkiye'de uzaktan eğitim alan her 100 çocuktan 30'unun bilgisayarı yok" - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Türkiye'de uzaktan eğitim alan her 100 çocuktan 30'unun bilgisayarı bulunmadığını savundu.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını boyunca Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretim politikasının iflas ettiğini iddia etti.

Uzaktan eğitimin alt yapısını yaygınlaştırmak ve her öğrencinin eğitime ulaşmasını sağlamak için sağlıklı bir planlama yapılmadığını ileri süren Ersoy, "Türkiye'de uzaktan eğitim alan her 100 çocuktan 30'unun bilgisayarı yok. Ülkemizde uzaktan eğitime başlanılan 23 Mart 2020'den itibaren 6 milyon öğrenci EBA üzerinden uzaktan eğitime katılamadı." diye konuştu.

Ersoy, "Eğitim için harcanması gereken Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi nerelere harcanmaktadır? Nerelere aktarılmaktadır? Neden dernek ve vakıflara aktardığınız bu kaynağı, interneti ve tableti olmayan milyonlarca öğrenci için kullanmadınız?" sorularını yöneltti.