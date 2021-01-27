HDP'li Ersoy: "Türkiye'de uzaktan eğitim alan her 100 çocuktan 30'unun bilgisayarı yok" - Son Dakika

HDP'li Ersoy: "Türkiye'de uzaktan eğitim alan her 100 çocuktan 30'unun bilgisayarı yok"

27.01.2021 17:39
HDP'li Ersoy:

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Türkiye'de uzaktan eğitim alan her 100 çocuktan 30'unun bilgisayarı bulunmadığını savundu.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Türkiye'de uzaktan eğitim alan her 100 çocuktan 30'unun bilgisayarı bulunmadığını savundu.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını boyunca Milli Eğitim Bakanlığının eğitim ve öğretim politikasının iflas ettiğini iddia etti.

Uzaktan eğitimin alt yapısını yaygınlaştırmak ve her öğrencinin eğitime ulaşmasını sağlamak için sağlıklı bir planlama yapılmadığını ileri süren Ersoy, "Türkiye'de uzaktan eğitim alan her 100 çocuktan 30'unun bilgisayarı yok. Ülkemizde uzaktan eğitime başlanılan 23 Mart 2020'den itibaren 6 milyon öğrenci EBA üzerinden uzaktan eğitime katılamadı." diye konuştu.

Ersoy, "Eğitim için harcanması gereken Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi nerelere harcanmaktadır? Nerelere aktarılmaktadır? Neden dernek ve vakıflara aktardığınız bu kaynağı, interneti ve tableti olmayan milyonlarca öğrenci için kullanmadınız?" sorularını yöneltti.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Ersoy: 'Türkiye'de uzaktan eğitim alan her 100 çocuktan 30'unun bilgisayarı yok' - Son Dakika


Son Dakika

G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza töreninde BeIN Sports'u akredite etmedi Mesut Özil'e imza töreninde Arda Turan soruldu: Çok yetenekli bir kardeşimiz MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti Doğumda iki kez kalbi duran kadın hayata döndürüldü ancak yatağa mahkum oldu Galatasaray Ali Yavuz Kol'u Yukatel Denizlispor'a kiralık olarak gönderdi Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti
Fenerbahçeli Diego Perotti, 4 ay forma giyemeyecek Fenerbahçeli Diego Perotti, 4 ay forma giyemeyecek         
18:06
Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı         
17:52
Son Dakika: Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha yakalandı Son Dakika: Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha yakalandı         
17:47
Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı         
17:21
Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı         
17:13
Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak         
16:42
Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder         
16:33
Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti         
16:01
Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı         
15:28
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı         
14:57
Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor         
14:35
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 18:12:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP'li Ersoy: "Türkiye'de uzaktan eğitim alan her 100 çocuktan 30'unun bilgisayarı yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei