Son Dakika Haberleri: Hdp'li Eski Belediye Başkanı Şanlıurfa'da Gözaltına Alındı

Hdp'li Eski Belediye Başkanı Şanlıurfa'da Gözaltına Alındı

1 saat önce

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingi sonrası yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı.

Hdp'li Eski Belediye Başkanı Şanlıurfa'da Gözaltına Alındı, System.String[]
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingi sonrası yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitinginde Demokratik Toplum Kongresi Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak da bir konuşma yaptı. Miting sonrası Sadak yaptığı konuşma gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:31 Kaynak: İHA

Dtk, Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, Güncel
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