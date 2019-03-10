Hdp'li Eski Belediye Başkanı Şanlıurfa'da Gözaltına Alındı
1 saat önce
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitingi sonrası yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı.
Demokratik Toplum Kongresi
(DTK) Divan Kurulu Üyesi ve Siirt
Belediye eski Başkanı Selim Sadak
, Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde düzenlenen mitingi sonrası yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alındı. Halkların Demokratik Partisi
(HDP
) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
'nin 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitinginde Demokratik Toplum Kongresi Divan Kurulu Üyesi ve Siirt Belediye eski Başkanı Selim Sadak da bir konuşma yaptı. Miting sonrası Sadak yaptığı konuşma gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:31 Kaynak: İHA
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