HDP'li eski büyükşehir belediye başkanı Mızraklı hakkındaki dava - Son Dakika
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HDP'li eski büyükşehir belediye başkanı Mızraklı hakkındaki dava

6 saat önce

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yargılanmasına başlandı.

HDP'li eski büyükşehir belediye başkanı Mızraklı hakkındaki dava, System.String[]

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yargılanmasına başlandı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Mızraklı, Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu.

Mızraklı, kendisine isnat edilen suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

3 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan "Bermal" kod isimli terörist H.B.A, duruşmaya SEGBİS sistemi üzerinden katılarak tanık olarak dinlendi.

Tanık H.B.A, Mızraklı hakkında daha önce verdiği "Diyarbakır'da özel bir hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen 'Hogır' kod isimli teröristi Mızraklı ameliyat ettikten sonra güvenlik güçlerine teslim etmeden taburcu edip, serbest kalmasını sağladı." şeklindeki ifadesini tekrarladı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında mevcut delil durumu, isnat edilen suçla ilgili somut delillerin bulunması, kaçma ve saklanma şüphesi, suçlamaya ilişkin cezasının alt ve üst sınırı ile verilmesi beklenen cezaya göre tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu dikkate alarak, Mızraklı hakkında tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mızraklı'nın avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Mızraklı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı, HDP milletvekilleri Saliha Aydeniz, Berdan Öztürk, Meral Danış Beştaş, Musa Farisoğulları, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ve partililer izledi.

İstenilen ceza


Görevden alınan ve tutuklanan HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası, mahkumiyeti halinde ise TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mızraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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