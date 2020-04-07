HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı hakkında gerekçeli karar hazırlandı - Son Dakika
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HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı hakkında gerekçeli karar hazırlandı

6 saat önce

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı hakkında gerekçeli karar hazırlandı, System.String[]

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesince 9 Mart'ta görülen karar duruşmasında Mızraklı hakkında hükmedilen hapis cezasına ilişkin 31 sayfa olarak hazırlanan kararda, terör örgütü PKK/KCK hakkında detaylı bilgiye, sanık hakkındaki iddialara, tanık ifadeleri ve savunmasına yer verildi.

Kararda, Mızraklı'nın sözde "demokratik özerkliği" hayata geçirmek amacıyla terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) daimi meclis üyesi olarak faaliyet yürüttüğü, sosyal alan merkezine bağlı faaliyet yürüten sağlık komisyonu üyesi olduğu bildirildi.

Mızraklı'nın, sosyal politikalar komisyonuna bağlı olarak emek, göç ve yoksulluk komisyonu içerisinde aktif olarak sorumlu düzeyde görev yaptığı belirtilen kararda, sanığın bu yönde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu aktarıldı.

Çalıştığı hastanede teröristi "kayıt dışı" tedavi etmiş

Kararda, tanık olarak Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan "Bermal" kod isimli terörist H.B.A'nın ifadesine de yer verildi.

Mızraklı hakkında tanık H.B.A'nın "Diyarbakır'da özel hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen 'Hogır' kod isimli teröristi Mızraklı ameliyat ettikten sonra güvenlik güçlerine teslim etmeden taburcu edip, serbest kalmasını sağladı." ifadesinin yer aldığı kararda, sanığın çalıştığı hastanede "kayıt dışı" olarak çatışmadan yaralı olarak getirilen terör örgüt militanını tedavi ettiği kaydedildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Mızraklı, örgüt yöneticileri ile sürekli görüşmüştür. KCK/TM yapılanmasında doğal delege olarak yer almış, terör örgütünün PKK/KCK yapılanması içerisinde hareket etmiştir. Halk sağlığı komitesi KCK yapılanmasının sosyal alan faaliyetlerinde, sağlık komitesi içerisinde yer aldığı, terör örgütüne ve üyelerine sürekli yardım ettiği, farklı tarihlerde düzenlenen ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldığı, sosyal paylaşımlarının örgüt ideolojisini benimser şekilde örgüt lehine olduğu anlaşılmıştır."

Teröristlerle para transferinde "kuryelik" yapmış

Mızraklı'nın PKK/KCK'lı teröristler arasında kayıt altına alınamayan para transferine kuryelik şeklinde çeşitli eylemlerde bulunduğu ifade edilen kararda, terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer almadan, terör örgütü ile organik bağ kurmadan bu eylemlerin yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirildi.

Kararda Mızraklı hakkında şunlar kaydedildi:

"Sanığın örgüt hiyerarşisine girip, örgütle organik bağ kurduğu, bu kapsamda, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk içeren eylem ve faaliyetlerde bulunduğu kabul edilmekle, atılı suçun yasal unsurları oluştuğundan, sanığın müsnet suçlamadan cezalandırılmasına dair hüküm kurulmuştur. Suçun işleniş şekli, suça katılma biçimi ile sanığın örgütsel yapı içerisindeki konumu ve yeri, etkinliği gözetilerek, bu kriterlerle orantılı olarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm tesis edilmiştir."

Adnan Selçuk Mızraklı, 9 Mart'taki karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan takdiri indirime gidilerek TCK'nın 62. maddesi gereğince 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diyarbakır, Mızraklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:58 Kaynak: AA

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