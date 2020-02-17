HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

6 saat önce

Hakkari'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan ve görevden alınan eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yargılanmasına başlandı.

HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi, System.String[]

Hakkari'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan ve görevden alınan eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yargılanmasına başlandı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Karaman, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı.

Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Karaman, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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