HDP'li eski Sur Belediyesi meclis üyesi Özdemir'e 8 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

HDP'li eski Sur Belediyesi meclis üyesi Cemal Özdemir'e, yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Özdemir katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, Özdemir'in cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Özdemir'in avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, isnat edilen suçlamalardan beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme verdiği kısa aranın ardından, Cemal Özdemir'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.