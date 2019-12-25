HDP'li eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan'ın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP'li eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan'ın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

HDP'li eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan'ın yargılanmasına başlandı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suçu ve suçluyu övmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 30 yıla kadar...

HDP'li eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan'ın yargılanmasına başlandı, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan HDP'li eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suçu ve suçluyu övmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına yurt dışına çıktığı belirlenen ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan Ertan ve avukatı katılmadı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Mayıs 2020'ye erteledi.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ertan'ın güvenlik güçlerince çeşitli tarihlerde etkisiz hale getirilen 6 teröristin cenaze ve taziyelerine, ayrıca kentte düzenlenen izinsiz yürüyüşlere katıldığı, çeşitli tarihlerde yaptığı açıklamalarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütü PKK'ya karşı verdiği haklı mücadelesini "hukuksuz ve insanlık dışı" olarak nitelendirdiği belirtilmişti.

Ertan hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suçu ve suçluyu övmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 30 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, yurt dışına çıktığı belirlenen Ertan hakkında mahkemece tutuklama kararı verilmişti.

Halkların Demokratik Partisi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket! CHP, AK Parti'nin 3 puan önünde Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm

Son Dakika Haberleri
18:41 Maltepe'de apartman önüne bebek bırakan kişi kamerada - Son Dakika
18:41 Antalya eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti - Son Dakika
18:40 Önleyici Suç Kolluğu Çalıştayı yapıldı - Son Dakika
18:37 Karabük'te "Dilimiz Kimliğimizdir" konferansı - Son Dakika
18:36 Şahinbey'de çiftçiye 14 bin ton yem desteği - Son Dakika
18:10 İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Son Dakika
17:45 Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:41:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP'li eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan'ın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]