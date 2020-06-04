HDP'li Farisoğulları gözaltına alındı - Son Dakika

Vekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından Musa Farisoğulları, Ankara'ya giderken Diyarbakır çıkışında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Farisoğulları, geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye çıkarıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, HDP'li Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Leyla Güven hakkında mahkemelerce verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından HDP'li Farisoğulları ve Güven'in vekillikleri düşürüldü.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Musa Farisoğulları , Ankara 'ya giderken Diyarbakır çıkışında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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