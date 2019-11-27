HDP'li Garo Paylan:

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 2020 yılı bütçesinin yoksul halka, işsize refah getirmeyeceğini söyledi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bakanlığının 2020 bütçesinin sunumunu yaptığını dile getirdi.

Albayrak'ın bir süre önce, "ekonomi aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları esnasında algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğu" şeklinde açıklamasının bulunduğunu belirten Paylan, şunları kaydetti:

"Ben komisyon toplantısında, 'Ekonomik kriz var. 8 milyon işsiz bulunuyor. Vatandaş ay sonunu getiremiyor, borç altında inim inim inliyor.' ifadelerini kullandım. Sayın Albayrak'a göre ben terör faaliyetinde bulundum. Merak ediyorum acaba benim bu açıklamalarımdan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcısı dokunulmazlığımın kalkması için Meclise fezleke gönderecek mi?"

Vergi adaletsizliğinin devam edeceğini savunan Paylan, "Vicdansız ve adaletsiz bir bütçe olduğunu düşündüğüm 2020 yılı bütçesinin, yoksul halkımıza, işsizimize herhangi bir şekilde refah getirmeyeceğini, küçük bir azınlığa servet getireceğini söylemek istiyorum." diye konuştu.

Paylan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, "termik santrallerin bacalarına filtre takmak için 6 ay içinde çalışma başlatmamaları halinde kendilerinin fiilen bu işlerin yapımını üstlenecekleri" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Yıllardır bu şirketler havamızı kirleterek insanımıza zarar veriyor ve çevreyi kirletmeyecek yatırımları yapmıyor. Bir de üstüne devlet, termik santrallerin zehirlediği insanımızdan alınan vergilerle gidip bacalara filtre takacak. İsterseniz gidin bir de termik santrallerin patronlarına masaj yapın. Bu büyük bir skandaldır. Bunu kimsenin kabul etmemesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.