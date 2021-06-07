HDP'li Gaydalı: "Esnaf pandemi nedeniyle borçlu ve borçlar artık arşa varmış durumda" - Son Dakika

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, "Esnaf pandemi nedeniyle borçlu ve borçlar artık arşa varmış durumda." dedi.

Gaydalı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un yıkıcı etkilerinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sürmeye devam ettiğini, özellikle ekonomik anlamda yarattığı çöküntünün başta küçük ölçekli işletmeler ve esnaflar olmak üzere birçok sektörde kendini gösterdiğini söyledi.

Ülkelerin esnafının sorunlarını çözmek ve esnafını ayakta tutmak için ciddi önlemler aldığını ifade eden Gaydalı, "Maalesef Türkiye'de esnaf unutulmuş, ekonomik tüm yardımlar ve destekler büyük işletmelerin ve güçlü sermaye gruplarının emrine sunulmuştur. Adeta esnafı görmezden gelen AKP- MHP ittifakı tüm fikir, öneri ve çözümlere sağır bir şekilde kendi politikalarını sürdürmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Bitlis Deresi üzerinde bulunan binaların yıkılmasına başlanmasını değerlendiren Gaydalı, "Esnaf pandemi nedeniyle borçlu ve borçlar artık arşa varmış durumda. Bu kadar borç yetmezmiş gibi şimdi de dükkanları yıkılıyor. Öyle ki Bitlis ilinde dere üstünde bulunan binaların yıkılması için her türlü usulsüzlük yapılmıştır." görüşünü savundu.

Yıkılan dükkanların içinde birçok kiracı esnafın da bulunduğunu dile getiren Gaydalı, "Alternatif sunulmadığı için o kardeşlerimiz şu an ne yapacaklarını dahi bilmiyorlar." dedi.