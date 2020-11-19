HDP'li Gergerlioğlu: "Daha ciddi bir sokağa çıkma yasağı uygulanmalı" - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, mutlak suretle daha ciddi bir sokağa çıkma yasağı uygulanması gerektiğini savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada can almaya devam ettiğini ve vakaların ciddi bir şekilde arttığını söyledi.

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye geleceğinin belli olduğunu ancak mart ayında gereken önlemlerin alınmadığını öne süren Gergerlioğlu, "Eylülde Çin'de başlayan bir salgının mutlak suretle Türkiye'ye geleceği belliydi ama oldukça gecikmeli bir şekilde tedarikler yapıldı ve Türkiye hazırlıksız yakalandı. İyi yönetilemeyen Kovid-19 pandemisi maalesef can almaya devam ediyor." dedi.

Gergerlioğlu, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirlerin geçtiğimiz günlerde açıklandığını anımsatarak, "Hazirandan sonra turizm nedeniyle gevşetilen önlemlerin sonucunda böyle bir artan hasta ve ölüm sayısının çıkacağı ortadaydı. Gereken önlemler alınmadı ve buraya gelindi." diye konuştu.

Açıklanan tedbirlerin doğru ancak yetersiz olduğunu savunan Gergerlioğlu, daha ciddi önlemlerin alınması, çalışanların ve esnafın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığının verileri gizlemenin peşinde düştüğünü ileri süren Gergerlioğlu, "Resmi rakamlar Türkiye'de günde 100 ölü diyor ama düşünün Ankara'da bir mezarlıkta en az 50 kişinin gömüldüğünü biliyoruz. Mutlak suretle daha ciddi bir sokağa çıkma yasağı uygulanması gerekiyor. Hafta sonları daha ciddi bir sokağa çıkma yasağı olursa belki bu artan pik durdurulabilir. Neden sokağa çıkma yasağı? Çünkü toplu taşımadaki bulaş oranı yüzde 40. Oldukça yüksek bir oran ve sokağa çıkma yasağı ilan etmeden de bu toplu taşımadaki oranı düşürmeniz pek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımların neredeyse dolduğunu belirten Gergerlioğlu, yoğun bakıma girmesi gereken vatandaşların sırada beklediğini iddia etti.

Gergerlioğlu, cezaevlerinde koronavirüs salgınına ilişkin gerekli önlemlerin alınmadığını öne sürerek, bazı cezaevlerinde yaşanan sorunları anlattı.