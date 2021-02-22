Son dakika haber | HDP'li Gergerlioğlu, hakkında kesinleşen cezaya ilişkin bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını bildirdi - Son Dakika

Son dakika haber | HDP'li Gergerlioğlu, hakkında kesinleşen cezaya ilişkin bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını bildirdi

22.02.2021 13:21

Son dakika habere göre HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamasına ilişkin, bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağını söyledi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamasına ilişkin, bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağını söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay'ın kararının "siyasi bir karar" olduğunu ileri sürerek, "Şahsımın insan hakları savunuculuğuna yönelik yıllardan beri sürdürdüğü mücadelesi cezalandırılmaya çalışılıyor." dedi.

Bu mücadelenin insan hakları ihlaline uğrayan mazlumların ve mağdurların mücadelesi olduğunu savunan Gergerlioğlu, "O yüzden ben kesinlikle boyun eğmem. Bunu herkes bilsin. Böyle hukuksuz saldırılara boyun eğecek bir insan değiliz. Böyle bir insan olsaydık meydanlara, siyaset alanına çıkmazdık." diye konuştu.

Meclis'te en çok basın toplantısı düzenleyen milletvekillerinden birisi olduğunu anımsatan Gergerlioğlu, ayrım yapmaksınız herkesin uğradığı ihlali gündeme getirdiğini ve şimdi cezalandırılmaya çalışıldığını kaydetti.

Hiçbir cezanın kendisini yolundan vazgeçiremeyeceğini vurgulayan Gergerlioğlu, "Ben, KHK ile ihraç edilmiş bir uzman doktorum. Bir hekim olarak hayatı, canı esas alan bir insanım. 30 yıldır insan hakları savunucusuyum, hekimim. Benim için can, hayat, barış önemlidir. Bunlar için hayatımı feda ederim. Ben bunlar olsun, bu toplum kardeşçe yaşasın diye zulmedenlere karşı mücadele ettim ve uyduruk cezalarla bizi cezalandırmaya çalıştılar. Kesinlikle kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yaşadığı süreçleri hatırlatan Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana bir ceza verdiler ama vekilliğimi düşüremezler. Bunu çok net söyleyeyim. Ceza, vekilliğimin düşürülmesine yöneliktir, ama Enis Berberoğlu kararı da 2-3 hafta öncedir. Çok zulümler gören Enis Berberoğlu, vekil olarak tekrar Meclis'e geri dönmüştür. Benim vekilliğimi düşürüp daha sonra Anayasa Mahkemesi'nden Türkiye'yi tüm dünyaya mahcup eden bir kararın ikinci defa çıkmasını mı istiyorsunuz? Bu nasıl bir skandal olur? Zaten Sayın Enis Berberoğlu'nun durumunu izah edecek bir hal yok, büyük bir skandal var ortada. İkinci bir Enis Berberoğlu vakası mı oluşturmaya çalışıyorsunuz?"

Bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını bildiren Gergerlioğlu, "Anayasa Mahkemesi, mutlak suretle bu kararı kısa sürede iptal edecek, ihlal bulacaktır diye umuyorum. Çünkü çok açık bir haksızlık vardır. Mutlak suretle Anayasa Mahkemesi kararının beklenmesi gerektiğini söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haber | HDP'li Gergerlioğlu, hakkında kesinleşen cezaya ilişkin bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını bildirdi
Son dakika haber | HDP'li Gergerlioğlu, hakkında kesinleşen cezaya ilişkin bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını bildirdi
Son dakika haber | HDP'li Gergerlioğlu, hakkında kesinleşen cezaya ilişkin bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını bildirdi
Son dakika haber | HDP'li Gergerlioğlu, hakkında kesinleşen cezaya ilişkin bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını bildirdi

Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Milletvekili, Yargıtay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | HDP'li Gergerlioğlu, hakkında kesinleşen cezaya ilişkin bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını bildirdi - Son Dakika


Son Dakika

Sosyal medyada çirkin saldırıya uğrayan Özlem Zengin'e CHP'li Kaftancıoğlu'ndan destek: Saldırı kabul edilemez Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması: Teklif aldığım iddiaları doğru değil Tokkal ailesini katleden zanlıya PKK sempatizanı olduğu gerekçesiyle ayrı bir soruşturma açıldı Islam Slimani kariyerindeki tek hatasının Fenerbahçe'ye gitmek olduğunu söyledi "Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor
"Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi         
22:26
HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı         
21:47
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı         
20:21
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti         
19:39
Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti Bank of America ve Goldman Sachs, Türkiye'nin büyüme beklentisini revize etti         
18:57
İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı         
17:27
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki         
15:14
Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı Tokkal ailesinin katil zanlısı Boğa'nın, PKK'lı teröristlerin mezarlığında fotoğrafı çıktı         
15:02
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 23:02:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | HDP'li Gergerlioğlu, hakkında kesinleşen cezaya ilişkin bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei