HDP'li Gergerlioğlu:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının, "ihmallerde birbiriyle yarıştığını" iddia etti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde hak ihlallerinin, uyarılara rağmen devam ettiğini öne sürdü.

Kendisinin de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkililerini defalarca uyarmasına rağmen olumlu bir sonucun alınamadığını ifade eden Gergerlioğlu, Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumunda kalan bir mahkumun yaşadığı sağlık sorunlarının yetkililerce dikkate alınmadığını, bu kişinin mide kanaması sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

"Burada önemli ihmallerin olduğunu görüyoruz. 300 bine yaklaşan mahkum sayısıyla cezaevlerinin yönetilemez durumda olduğunu, çok ağır insan hakları ihlalleri olduğunu uzun süredir söylüyoruz. Çok geç yapılan sevklerden dolayı hayatını kaybeden mahkumların yaşadıklarını anlatıyoruz. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bunları hep sümen altı etmekle meşgul. Bu dönem inanılmaz bir dönem. Bu durumu kesinlikle kabullenemiyorum. Doktor olmam nedeniyle, ihmaller dolayısıyla yaşanan ölüm vakalarını çok iyi tetkik ediyorum. Bunlar maalesef bitmiyor. İçişleri ve Adalet bakanlıkları kötü muamelelerde, ihmallerde birbirleriyle yarışıyor. Bu ihmallerin peşini bırakmayacak kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz."