HDP'li Gergerlioğlu: "İktidar, özerk bir yönetimi olması gereken üniversiteleri denetimi altına almaya çalışıyor" - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, iktidarın, özerk bir yönetimi olması gereken üniversiteleri denetimi altına almaya çalıştığını, Melih Bulu'nun, Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasının, bu durumun son örneği olduğunu iddia etti.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "KHK rejiminin, Boğaziçi Üniversitesine kelepçe vurduğunu" savundu.

Boğaziçi Üniversitesindeki protesto gösterisini, "hukuksuz bir rektör ataması karşısında üniversitenin sahibi olan öğrencilerin tepkisi" olarak nitelendiren Gergerlioğlu, "Burası lise değil, üniversite. Öğrenciler, siyasi kimlikle rektörlüğe getirilen rektöre tabii ki tepki gösterecekler. Bu, anayasal bir hak." dedi.

İktidarın, anayasanın toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin hükümlerini istediği gibi yorumladığını öne süren Gergerlioğlu, "Öğrenciler bir rektörün atanmasını protesto etmiş. Bu sabah gözaltılar var. Ne oluyor yani? Bu görüntüler, tam bir polis devletinde yaşadığımızı gösteriyor. Asıl suçu, anayasal bir hakkı zorbaca engellemeye çalışan İstanbul Valiliği işliyor. Daha dün gözaltına alınan öğrenciler çıplak aramaya tabi tutuldular. Bunların olmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İktidarın, özerk bir yönetimi olması gereken üniversiteleri denetimi altına almaya çalıştığını savunan Gergerlioğlu, Melih Bulu'nun, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasının, bu durumun son örneği olduğunu söyledi.