HDP'li Gergerlioğlu Kobani eylemleri soruşturmasında 17 tutuklamayı değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kobani eylemleri soruşturmasında 17 şüphelinin tutuklanmasına ilişkin, "Çok yanlış bir karar. Diğer arkadaşlarımız da bu 3 kişi gibi serbest bırakılmalıydı." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani eylemlerine yönelik soruşturmasının antidemokratik bir hamle olduğunu öne sürdü.

"Kürt meselesini kayyumlar yoluyla, gözaltı ve tutuklamalarla çözmeye çalışan" bir anlayış olduğunu savunan Gergerlioğlu, bu anlayışın sorunu daha da derinleştirdiğini söyledi.

Gözaltına alınan 20 kişiden 17'sinin tutuklanmasını eleştiren Gergerlioğlu, "Çok yanlış bir karar. Diğer arkadaşlarımız da bu 3 kişi gibi serbest bırakılmalıydı. Özgürlükleri gasp edilmiş durumda. Demokratik siyasete bir balyoz vurulmuş durumda. Ama bunlar boşuna hamlelerdir. Kabul edilecek kararlar değildir. Hukuku, Anayasa'yı ayaklar altına alan kararlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Gergerlioğlu, soruşturmada tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in görevinden uzaklaştırılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." açıklamasına değinen Gergerlioğlu, "Birileri için, İçişleri Bakanı için MHP Genel Başkanı için Anayasa Mahkemesinin ayak bağı olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü onlar, Anayasa ve Anayasa Mahkemesine uygun işler yapmıyorlar. Anayasa'yı çiğniyorlar. Anayasa Mahkemesinin kararlarını küçümsüyorlar. İktidar yetkilerinin artık Anayasa Mahkemesini bile ortadan kaldırmak istediği bir tehlikeyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.