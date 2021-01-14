HDP'li Gergerlioğlu'ndan HDP'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalara tepki Açıklaması - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalara tepki göstererek, "Türkiye'nin en can alıcı sorunuyla uğraşan bir partinin kapatılması için canhıraş bir şekilde gayret sarf ediyorlar. Bu Türkiye'ye bir kötülüktür, boşuna bir çabadır." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de çözümsüz bırakılmaya çalışılan konular olduğunu öne sürerek, "Kürt meselesi, KHK meselesi çözümsüz bırakılmaya çalışılıyor ve bu yüzden de birçok olaylar oluyor." diye konuştu.

Cezaevlerinde yaşanan sorunları anlatan Gergerlioğlu, cezaevlerinde "çıplak arama" yapıldığı iddialarının yer aldığı ve kendisine gönderilen bazı mektupları okuyarak, basın mensuplarına gösterdi.

Kendilerine, "sözde milletvekili", "terörist" diye tanımlarla saldıran milletvekilleri ve bakanlar olduğunu savunan Gergerlioğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına, 'sözde cumhurbaşkanı' dedi. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanına 'sözde' demek de doğru değil ama seçilmiş bir vekile, istediğiniz kadar görüşüne katılmayın, 'sözde vekil' demeniz de yanlış. Böyle bir at gözlüğü ile hareket ederseniz bu ülke bir çekişmeden, itişmeden kurtulamaz. Biz diyoruz ki; milletin iradesine saygı duyalım, hangi görüşten olursa olsun kimse 'sözde' ifadesini kullanmasın." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılmasına yönelik açıklamalarını anımsatan Gergerlioğlu, HDP'nin Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduğunu söyledi.

Gergerlioğlu, "Devlet Bahçeli zaten yüzde 10'un altına düşmüş bir partinin genel başkanı. Kendi hallerine baksınlar. Millet kendilerine oy vermiyor. İtibar kaybetmişler. Türkiye'nin sorunlarıyla uğraşmıyorlar. Hamaset, slogan, yaftalamaktan başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Türkiye'nin en can alıcı sorunuyla uğraşan bir partinin kapatılması için canhıraş bir şekilde gayret sarf ediyorlar. Bu Türkiye'ye bir kötülüktür, boşuna bir çabadır." dedi.