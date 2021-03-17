HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü - Son Dakika

HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü

17.03.2021 15:47
HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü, System.String[]

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. HDP'nin milletvekili sayısı 56'dan 55'e indi.

HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, tezkere okunmadan önce yaptığı açıklamada, "Ömer Faruk Gergerlioğlu, halkın iradesidir. Hakikati savunduğu için cezalandırılmakta ve milletvekilliği düşürülmeye çalışılmaktadır. Daha Anayasa Mahkemesi dahi kararını vermeden bu telaşınız nedir? Suç işliyorsunuz. Biz vekilimizin yanındayız." dedi.

Bu arada TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekillerinin konuşmaları sırasında, basın locasında oturan AK Parti 22. Dönem Milletvekili Abdurrahim Aksoy, ayağa kalkarak "Yaşasın özgürlükçü demokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye. Kahrolsun otokrasi." sloganları attı. Aksoy, AK Parti üyesi olmadığını, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi olduğunu söyledi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Daha sonra basın locasına gelen TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol, Aksoy'u, "Genel Kurul kuralları gereği burada durmanız mümkün değil." diye uyararak kendisini Genel Kurul Salonu dışına davet etti.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesinin ardından HDP milletvekilleri, sloganlar eşliğinde sıra kapaklarına vurarak tezkerenin okutulması kararını protesto etti.

HDP'li Gergerlioğlu, "Anayasa dışı bir karardır. Meclis Genel Kurulunu terk etmiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Milletimizin iradesine sığınıyorum." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü - Son Dakika


Son Dakika

Derbi öncesi Caner'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! Pazar günü forma giymeyi çok istiyor HDP'ye açılan kapatma davasını İstiklal'de bağıra çağıra kutladı: Müjdeler olsun Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı Rapçi Drake, Kim Kardashian'ın peşine düştü Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan saldırganı vatandaşlar yakaladı Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Koronavirüse yakalanan hamile kadın yaşam savaşını kaybederken bebeği, hayata tutundu Koronavirüse yakalanan hamile kadın yaşam savaşını kaybederken bebeği, hayata tutundu         
21:54
Sergio Agüero, Borussia Mönchengladbach maçı sonrası isyan etti: Bana pas vermiyorlar Sergio Agüero, Borussia Mönchengladbach maçı sonrası isyan etti: Bana pas vermiyorlar         
21:32
Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı         
21:12
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, 5 saatlik beklemenin ardından TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, 5 saatlik beklemenin ardından TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı         
20:54
Bir gün önce uyardığı arkadaşının kazasına denk geldi Bir gün önce uyardığı arkadaşının kazasına denk geldi         
20:25
HDP'ye açılan kapatma davasında 600'den fazla isim hakkında siyaset yasağı istendi HDP'ye açılan kapatma davasında 600'den fazla isim hakkında siyaset yasağı istendi         
20:11
Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti         
19:27
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı         
17:37
Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir         
17:18
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 22:21:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei