HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü - Son Dakika

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili yargı kararı TBMM Genel Kurulunda okunarak milletvekilliği düşürüldü. Karara tepki gösteren Gergerlioğlu, Genel Kurulu terk etmeyeceğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürüldü. Karar okunurken ellerinde Gergerlioğlu'nun fotoğraflarının olduğu dövizler bulunan HDP milletvekilleri sıralara vurdu. Meclis Başkanvekili Celal Adan kararın okunmasından sonra oturuma ara verdi. Milletin oyuyla geldiğini ve Genel Kurulu terk etmeyeceğini söyleyen Gergerlioğlu, kararın okunmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü.

Daha sonra oturumu açan TBMM Başkanvekili Adan, Gergerlioğlu'nu dışarıya davet etti. Gergerlioğlu salondan çıkmamakta ısrar edince Adan tekrar ara vererek, grup başkanvekillerini çağırdı. - ANKARA