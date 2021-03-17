HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki yargı kararı, TBMM Genel Kurulunda okundu. Kararın okunmasıyla Gergelioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen kesinleşen yargı kararının, Genel Kurulda okunması öncesinde gerginlik yaşandı. 22'nci Dönem Bitlis Milletvekili ve DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Abdurrahim Aksoy, Genel Kurul basın locasında ayağa kalkarak, kararın okunacak olmasına tepki gösterdi. Aksoy, TBMM Koruma Dairesi Başkanı Ahmet Birtan Erol ve diğer görevliler tarafından basın locasından çıkarıldı.