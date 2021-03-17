Son dakika haberi... HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü (2) - Son Dakika

GENEL KURUL'DAKİ EYLEMİ SONLANDIRDI

Terör propagandası yapmak suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki mahkeme kararının TBMM Genel Kurul'da okunmasıyla, milletvekilliği düşürüldü. Karara direneceğini belirten Gergerlioğlu, Meclis Genel Kurulu'nu terk etmedi. HDP'li milletvekilleri de kendisine eşlik etti. Akşam saatlerinde Gergerlioğlu Genel Kurul'daki eylemini sonlandırdı. Gergerlioğlu, eylemini HDP'nin Meclis'teki grup odasında devam ettiriyor.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA GEÇİLDİ

Öte yandan, Gergerlioğlu'nun Meclis'teki eylemi devam ederken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'ye ilişkin kapatma davası açmasıyla ilgili haber üzerine Gergerlioğlu'na eşlik eden HDP'liler eylemi sonlandırarak Meclis'te olağanüstü toplantıya geçti. Parti'den yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanlarımız kısa süre içerisinde yazılı bir açıklama yapacak. MYK'mız yarın Genel Merkez'de olağanüstü toplanacak ve Parti Sözcümüz açıklama yapacak. Ömer Faruk Vekilimiz eylemini TBMM Grup odasında sürdürecek" denildi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,