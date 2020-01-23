HDP'li Gergerlioğlu: "OHAL Komisyonu'nun kapatılması, kararlarının iptal edilmesi gerek" - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu: 'OHAL Komisyonu'nun kapatılması, kararlarının iptal edilmesi gerek' - Son Dakika

HDP'li Gergerlioğlu: "OHAL Komisyonu'nun kapatılması, kararlarının iptal edilmesi gerek"

6 saat önce

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kapatılıp kararlarının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

HDP'li Gergerlioğlu:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kapatılıp kararlarının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yargılanan ve ceza verilen Harp Okulu kursiyerlerinin annelerinin, "Ortada bir yanlışın olduğu"nu söylediğini aktaran Gergerlioğlu, yargı kararlarının siyasi olduğunu öne sürdü.

OHAL Komisyonu'nun 23 Ocak 2017'de göreve başladığını ve bu komisyonun Anayasa ve hukuku çiğneyen bir anlayışla ortaya çıktığını savunan Gergerlioğlu, "kötü niyetli" olarak değerlendirdiği komisyonun, insanlara çare olmadığını öne sürdü.

Gergerlioğlu, komisyonun kuruluşundan bu yana üç yıl geçtiğini ifade ederek, "Bu komisyonda bir adalet yok." diye konuştu.

Komisyonun Anayasal bir kurum olmadığını da iddia eden Gergerlioğlu, "Biz, dördüncü yılına girmekte olan OHAL Komisyonunun kapatılması ve kararlarının iptal edilmesi gerek. Bir memuru yargılayacaksanız 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu vardır." ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, insanların kaderi üzerinde oynandığını öne sürerek, Türkiye'nin bir gün hukuka döneceğini savundu.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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