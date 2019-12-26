HDP'li Gergerlioğlu: "OHAL Komisyonunun lağvedilmesi gerekiyor" - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu: 'OHAL Komisyonunun lağvedilmesi gerekiyor' - Son Dakika

HDP'li Gergerlioğlu: "OHAL Komisyonunun lağvedilmesi gerekiyor"

6 saat önce

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "OHAL Komisyonunun kapatılması ve lağvedilmesi gerektiğini tekrar söylüyorum.

HDP'li Gergerlioğlu:

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "OHAL Komisyonunun kapatılması ve lağvedilmesi gerektiğini tekrar söylüyorum. Bu kararlara itibar etmiyoruz." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin bir yıl daha uzatıldığını söyledi.

Komisyonun, anayasa ve hukuku çiğneyen bir anlayışla ortaya çıktığını öne süren Gergerlioğlu, "OHAL Komisyonu adeta KHK'leri doğrulama amacıyla kurulmuştu ve ona uygun oranlarda bir cevap veriyordu. Yüzde 93 oranında ret cevabı veriyordu." ifadesini kullandı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun verdiği bazı kararları aktaran Gergerlioğlu, "OHAL Komisyonunun kapatılması ve lağvedilmesi gerektiğini tekrar söylüyorum. Bu kararlara itibar etmiyoruz. Komisyon, idarenin kararlarını doğrulayan bir yerdir. Sonuçları hukuki değildir." görüşünü savundu.

Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "ciddi bir yanıt vermek yerine kendisini FETÖ'cü olmakla itham ettiğini" ileri sürdü.

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoldan çıkan otomobil 20 metre şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaralandı
HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu Sancaktepe'de tünel açma makinesi AK Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirdi

Son Dakika Haberleri
20:36 Rusya Devlet Başkanı Putin, Buz Hokeyi Gece Ligi'nde takımını zafere taşıdı - Son Dakika Haber
20:29 Araçtan uzun namlulu kalaşnikof atan iki zanlı yakalandı - Son Dakika Haber
20:28 Bursa'da kitap fuarına İlber Ortaylı akını - Son Dakika Haber
20:27 Karadağ: Parlamento'nun oylayacağı emlak yasasına Karadağlı Sırp Ortodokslardan protesto - Son Dakika Haber
20:23 Erzincan'da kuvvetli rüzgar çok sayıda çatı uçmasına neden oldu - Son Dakika Haber
17:45 Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor - Son Dakika Haber
17:29 Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 20:39:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP'li Gergerlioğlu: "OHAL Komisyonunun lağvedilmesi gerekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]