TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, "Partili Cumhurbaşkanlığı Sisteminin 3 yıllık değerlendirmesi", CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, seçim bölgesinin sorunları, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ise ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Rize'deki şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanı takip ettiklerini belirterek parti heyetlerinin bölgede vatandaşlarla birlikte olduğunu söyledi. Sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Türkkan, "Temennimiz kayıp vatandaşlarımızın da bir an önce sağ salim bulunmasıdır. Rize'deki sel doğrudan iklim değişikliğine bağlanmamalı. Dere taşkın yataklarında yapılaşma, hafriyat dökümü, yamaçlarda ormanların tahrip edilmesi sellerin başlıca nedeni." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Rize'deki sel ve heyelanda altı vatandaşın hayatını kaybettiğini, beş vatandaşın yaralandığını ve kayıp iki vatandaşın arama, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. "Devletimiz vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiş, benzer felaketlerin yaşanmaması adına çalışmalar başlamıştır." diyen Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla parti heyetlerinin incelemelerde bulunmak ve vatandaşlara destek olmak üzere görevlendirildiğini ve şu anda bölgede olduğunu ifade etti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Rize'nin son yılların en büyük afetlerinden birini yaşadığını belirterek şiddetli yağmurun dereleri taşırdığını, heyelan nedeniyle evlerin yıkıldığını söyledi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Oluç, Rize'nin özellikle 2011 yılından bu yana en fazla sel felaketinin yaşandığı illerden birisi olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rize'de yaşanan sel ve heyelan felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine taziye dileklerini ilettiklerini belirterek, parti heyetlerinin bölgede çalışmalarda bulunduğunu söyledi. Özel, "Birtakım projeler hayata geçirilirken çevre duyarlılığı olanların, bölgedeki insanların, orada yaşayanların ve mühendis, mimar odalarının uyarılarının dikkate alınmamasının bir sonucunu yaşıyoruz." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasını da değerlendiren Özel, "Dün Resmi Gazete'de okuduğumuz görevden almayı bir muhalefet partisinin ya da muhalefet partilerinin başarısı, bir geri adım attırması olarak nitelendirme peşinde değiliz, bu büyük bir haksızlık olur. Çünkü bu Boğaziçi'ndeki akademisyenlerin, öğrencilerin, mezunların okullarına ve geleneklerine sahip çıkmaları noktasında ve bir meseleden zarar görenlerin buna karşı barışçıl, bütünleşik bir direnci göstermelerinin nasıl sonuç alabildiği noktasında çok önemli bir kazanımdır. Biz, öğrencisiyle, mezunuyla akademisiyle Boğaziçi'nin başarısının karşısında saygıyla eğiliyoruz." diye konuştu.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yeniden milletvekilliğini kazanmasıyla ilgili kararın Genel Kurulda okunacağını belirten Özel, "Biz, bunu İstanbul Milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu'nda da yaşadık. Anayasa Mahkemesinin iki kararı da gösteriyor ki o milletvekilliklerinin düşürülüş süreci Anayasa'ya aykırıydı, Anayasa Mahkemesi bunu ikidir bu şekilde ve hep birlikte yorumluyor. Demek ki Meclis Başkanının kararı yanlış, demek ki burada yapılan uygulamalar yanlış. Elimizde geriye ne kalıyor? Bütün dünyanın gözü önünde, ayağında terlikleriyle, gecenin bir yarısında, polis memurları tarafından tutulup götürülen bir milletvekili görüntüsü. Bundan kim karlı çıkıyor? Hepimiz birden, Türkiye'nin demokrasisi kaybediyor ve bütün dünya önünde bu duruma düşüyoruz." ifadesini kullandı.

"Savunma sanayisindeki başarılar bizi gururlandırıyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Özgür Bey'e de bir şey beğendiremiyoruz; atanıyor rahatsız oluyor, alınıyor rahatsız oluyor. Dolayısıyla, bu idari bir işlemdir, buna ilişkin süreçler yasanın öngördüğü haliyle işlemiştir, 6-7 ay gibi bir zaman geçmiştir. Bu zaman içerisinde toplumun talepleri, üniversitenin talepleri, YÖK başta olmak üzere ilgili kurumlar bu değerlendirmeleri yapmıştır ve tekrar, görevden alınması kararını vermişlerdir. Ben, Boğaziçi başta olmak üzere eğitim camiamıza bu kararın hayırlı olmasını ümit ediyorum." dedi.

Özgür Özel'in HDP'li Gergerlioğlu'na ilişkin değerlendirmelerine değinen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konuya ilişkin mahkeme kararı bundan birkaç ay önce okunurken de, hak ihlalinden kaynaklı karar bugün tekrar okunurken de bu, Meclisin, vekillerin, oylamaların gündemi olmayan bir konudur; yasama, yürütme, yargının farklı işlediğinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Dolayısıyla biz kimsenin vekilliğini düşürmedik, kimsenin vekilliğini kazandırmadık; mahkeme kararını işin gereği olarak, usulün gereği olarak Başkanlık okumuştur, bugün de tekrar yargının kendi içerisindeki karar değişikliğiyle, incelemesiyle beraber yeni kararı da Meclis Başkanlığımız galiba okuyacak, öyle anlıyoruz. Dolayısıyla bu iş Meclisin oyladığı, karar aldığı bir konu değildir. 'Mahkeme kararı var ama siz bunu okumayın' demenin de usule ters olduğu kanaatindeyim."

Turan, bugün AK Parti 23 Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu belirterek, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Turan, Rize'de yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diledi.

Bugün, Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un vefatının 52'nci yılı olduğunu anımsatan Turan, "Türkiye'nin zor şartlarında ilk yerli uçağı üreten Vecihi Hürkuş, yaptıklarıyla Türk sivil havacılığına damga vurmuş önemli bir isimdi. Merhum Vecihi Hürkuş'u rahmetle yad ediyoruz ancak ondan aldığımız heyecanla, ruhla, gururla duyurmak istiyorum ki: Dün, savunma sanayisindeki yerli ve milli hamlelerin meyvesini almaya başladığımızın bir yeni örneğini yaşadık. Tüm dünyada ses getiren İHA ve SİHA'lardan sonra ülke olarak hava savunma sistemlerinde önemli çalışmalar sürdürülüyor, savunma sanayisindeki başarılar bizi gururlandırıyor. Geçtiğimiz günlerde Akıncı TİHA yani taarruzi insansız hava aracı yaklaşık 12 bin metre irtifayla yerli ve milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinde bir rekor kırdı." dedi.

Savunma sanayinde yapılan çalışmaları anlatan Turan, "Ülkemiz üst lige atlayacak, savunma sanayisinde iddialı ülkeler arasına girecek iddiamızı tekrar paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

Turan'ın konuşmasının ardından grup başkanvekilleri yeniden söz alarak hayatını kaybeden AK Parti 23 Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekili vasfını yeniden kazandı

Öte yandan Anayasa Mahkemesinin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yönelik "hak ihlali" kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu.

Tezkerenin okunmasının ardından, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesin hüküm giydiği gerekçesiyle 17 Mart 2021 tarihinde milletvekilliği düşen Gergerlioğlu, milletvekili vasfını yeniden kazandı.

Gergerlioğlu kararın okunmasının ardından TBMM Genel Kurulu Salonu'na girdi.