HDP'li Gergerlioğlu, yeniden milletvekili - Son Dakika

ANAYASA Mahkemesi'nin (AYM) 'hak ihlali' kararı vermesinin ardından cezaevinden tahliye edilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda karar okunduktan sonra yeniden vekilliğe döndü.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın kesinleşmesinin ardından hükmün 17 Mart 2021'de TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. Gergerlioğlu, karara itiraz ederek, AYM'ye başvurdu. Yüksek mahkeme, Gergerlioğlu'nun, 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' ile 'ifade özgürlüğü' hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi de Gergerlioğlu'nun tutukluluk halinin sona erdirilmesini kararlaştırdı.