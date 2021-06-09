HDP'li Gülüm: "İstanbul Sözleşmesi'nin herhangi bir şeyin pazarlığı olmasını kabul etmiyoruz" - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının yok hükmünde olduğunu öne sürerek "İstanbul Sözleşmesi'nin herhangi bir şeyin pazarlığı olmasını, seçimlerin pazarlığı olmasını da kabul etmiyoruz." dedi.

Gülüm, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de pandemi sürecinin bir tür kadınların yıllardır mücadeleyle kazandığı haklarını geri almanın zemini olarak değerlendirildiğini savundu.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının Resmi Gazete'de yayınladığı 20 Mart'tan itibaren kadınlar olarak susmadıklarını belirten Gülüm, "Son yıllarda kadın kazanımlarının tırpanlanması, yasal kazanımların geri çekilmesi veya geri çekilmese bile yasal hakların fiili olarak engellenmesi, erkek egemenliğini büyüten ve erkekleri de cesaretlendiren noktaların önemli başlıklarından bir tanesi." diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının yok hükmünde olduğunu savunan Gülüm, "Haklarımıza, hayatlarımıza, kazanımlarımıza yönelik kararlarınızı tanımıyoruz. Çekilmeyi reddediyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin herhangi bir şeyin pazarlığı olmasını, seçimlerin pazarlığı olmasını da kabul etmiyoruz." dedi.

Gülüm, kadınları 19 Haziran'da İstanbul'da yapılacak büyük kadın buluşmasına ve 1 Temmuz'da Taksim'de gerçekleşecek buluşmaya davet etti.