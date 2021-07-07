HDP'li Gülüm: "Kanal İstanbul'la şehrin bütün dengesi, yaşam alanları yok edilmeye çalışılıyor" - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Kanal İstanbul ile şehrin bütün dengesinin ve yaşam alanlarının yok edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Gülüm, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un Güngören ilçesindeki Tozkoparan ve Küba mahallelerindeki vatandaşların, kentsel dönüşüm ve deprem güvenliği bahanesiyle evlerinden çıkarılmak istendiğini belirterek, "İnsanların yıllardır binbir emekle kazandıkları evleri, yaşam alanları ellerinden alındı ve tapular Hazine'ye devredilmiş durumda." dedi.

Züleyha Gülüm, "İnsanların yaşam alanlarına el koymaktan, sermayenin çıkarları için buraları talan etmekten vazgeçin. İnsanlara yaşayabilir bir kent, yaşayabilir bir Tozkoparan ve Küba bırakmayı deneyin." ifadesini kullandı.

İstanbul'da Şişli Etfal Hastanesinin güçlendirme çalışmaları nedeniyle taşınmasını da eleştiren Gülüm, "Sermayenin çıkarları için Şişli Etfal Hastanesinin talan edilmesi, ranta açılması kabul edilebilir değildir." diye konuştu.

İstanbul'un bir "talan siyaseti" ile karşı karşıya olduğunu öne süren Gülüm, "Kanal İstanbul, bunun en büyük örneklerinden biri. Kanal İstanbul ile birlikte aslında İstanbul'un bütün dengesi, yaşam alanları yok edilmeye çalışılıyor. İstanbul yaşanmaz bir kent haline getirilmeye çalışılıyor. Neden? Ranta, sermaye gruplarına yeni alanlar açmak için." değerlendirmesinde bulundu.