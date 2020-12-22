HDP'li Güven gözaltına alındı - Son Dakika

HDP'li Güven gözaltına alındı

22.12.2020 00:20

HDP'li Güven gözaltına alındı Milletvekilliği düşürülen ve yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

HDP'li Güven gözaltına alındı

DİYARBAKIR - Milletvekilliği düşürülen ve yargılandığı terör soruşturmasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Leyla Güven hakkında terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, 2 defa da terör örgütü propagandası yapmak suçundan toplam 8 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme Leyla Güven'in hükmen tutuklanmasına karar verip hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararının ardından HDP'li Güven Diyarbakır'da gözaltına alındı. Güven, tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderilecek.

HDP'li Güven gözaltına alındı
HDP'li Güven gözaltına alındı
HDP'li Güven gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi, Leyla Güven, Diyarbakır, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP'li Güven gözaltına alındı - Son Dakika


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