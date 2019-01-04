Son Dakika Haberleri: Hdp'li Güven'in Annesi, Konya'da Toprağa Verildi

Hdp'li Güven'in Annesi, Konya'da Toprağa Verildi

2 saat önce

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in vefat eden annesi Cevriye Güven (94), Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Hdp'li Güven'in Annesi, Konya'da Toprağa Verildi, System.String[]
HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in vefat eden annesi Cevriye Güven (94),  Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde toprağa verildi. Cezaevinde tutuklu olan Leyla Güven'in katılamadığı cenazede, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile 3 HDP'li vekil de yer aldı.

31 Ocak 2018'de, 'terör örgütü kurma veya yönetme', 'terör örgütüne üye olma' suçlarından tutuklanan Leyla Güven, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimde, HDP'den Hakkari milletvekili seçildi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde 8 Kasım'da başlattığı açlık grevini sürdüren Güven'in, Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Yapalı Mahallesi'nde yaşayan annesi Cevriye Güven, bugün yaşamını yitirdi. Güven'in cenazesi Yapalı Mahalle Camii'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cezaevinde tutuklu bulunan Leyla Güven, cenazeye katılamadı. Törende yer alan HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ve HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Muş Milletvekili Şevin Coşkun aileye taziye bulundu. 

? - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:31 Kaynak: DHA

Leyla Güven, Milletvekili, Konya, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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