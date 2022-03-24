HDP'li Güzel hakkında yakalama kararı - Son Dakika

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HDP'li Güzel hakkında yakalama kararı

24.03.2022 19:13
HDP'li Güzel hakkında yakalama kararı

HDP'li Güzel hakkında yakalama kararıANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçundan iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

HDP'li Güzel hakkında yakalama kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve TBMM Genel Kurulu'nda dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçundan iki ayrı dosya kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Hakkında iki ayrı fezleke düzenlenen Güzel'in dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile kaldırıldı.

İFADEYE GELMEDİ

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Başsavcılık, Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlattı. İfadeye çağrılan Güzel, sürenin dolmasına rağmen savcılığa gelmedi. Savcılık, adresinde de bulunamayan Güzel hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla iki ayrı dosya kapsamında sulh ceza hakimliğinden 'yakalama kararı' çıkarılmasını talep etti. Hakimliğin talebi kabul etmesiyle, Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber:  Özkan ARSLAN/ ANKARA,


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Halkların Demokratik Partisi, Terör, TBMM, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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