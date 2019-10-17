Son Dakika Haberleri: HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı (2)
Son Dakika Güncel HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı (2)

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı (2)

1 saat önce

HDP'Lİ YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANDIHakkari'de, adliyeye sevk edilen Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve eş Başkan olan Belediye Meclis üyesi İrfan Sarı' da 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutukandı.

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı (2), System.String[]

HDP'Lİ YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANDI

Hakkari'de, adliyeye sevk edilen Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve eş Başkan olan Belediye Meclis üyesi İrfan Sarı' da 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutukandı. Belediye Başkanı Yaşar ve Eş Başkan Sarı, daha sonra zırhlı araçlara bindirilerek Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.


Halkların Demokratik Partisi, İrfan Sarı, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:45 Kaynak: DHA
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